La giunta comunale di Pistoia si presenta con otto assessori, divisi equamente tra uomini e donne. Tra loro, una sola figura considerata outsider rispetto alle indiscrezioni circolate. Durante la presentazione, sono stati accolti con entusiasmo i nomi di alcuni componenti, con applausi e boati, in particolare per uno dei membri. Le deleghe sono state assegnate, con alcune sorprese rispetto alle attese.

Pistoia, 10 giugno 2026 – Quattro donne e quattro uomini con la parità di genere garantita e, almeno rispetto alle chiacchiere circolate da quando si fa totogiunta, una sola “outsider” sulla conta degli otto. Perché il nome di Elena Sinimberghi, ex vicesindaco al Comune di Monsummano un’amministrazione fa, ha cominciato a inserirsi nel dibattito con evidente ritardo, di cui neppure lei stessa fa mistero: “Credo basti vedere la mia faccia e i miei vestiti – dice lei con ironia riferendosi a un abbigliamento evidentemente informale – per capire da quanto tempo si ragiona a questa ipotesi. Ringrazio la segretaria Irene Bottacci”. Già al lavoro sui temi dell’istruzione negli anni di Monsummano, Sinimberghi sarà da oggi assessora ai servizi educativi, politiche del personale, politiche giovanili e pari opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, la giunta comunale del sindaco Capecchi: i nomi e le deleghe degli assessori. C’è la sorpresa Sinimberghi, boato e applausi per Trallori

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2026-06-05 PISTOIA - NEO SINDACO CAPECCHI, NOMI DELLA GIUNTA ENTRO LUNEDÌ

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