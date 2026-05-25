Prato e Pistoia al campo largo al primo turno con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi

Da corrieretoscano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Prato e Pistoia, i primi risultati indicano la vittoria di Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi al primo turno. Le proiezioni confermano il successo a Prato, con un vantaggio netto. Nessuna candidatura ha superato la soglia del secondo turno. I dati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore. La vittoria è stata annunciata senza bisogno di ballottaggio. La partecipazione alle urne si attesta su livelli elevati rispetto alle precedenti consultazioni.

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FIRENZE – Elezioni amministrative,  avanza il campo largo in Toscana. A Prato e Pistoia  netta vittoria (per Prato lo hanno detto da subito exit poll e proiezioni) con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi. Ad Arezzo sarà ballottaggio fra Comanducci del centrodestra e Ceccarelli del centrosinistra con Marco Donati, appoggiato dai centristi, ago della bilancia. Nei centri più grossi a Viareggio sarà ballottaggio fra Sara Grilli, che rappresenta la continuità e Federica Maineri del cantiere di centrosinistra con l’esclusione dell’ex presidente della Fondazione Carnevale ed ex assessora regionale Marialina Marcucci.  A Cascina Massimiliano Betti  confermato al primo turno davanti a Donatella Legnaioli e Dario Rollo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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