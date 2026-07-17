La piscina dello stabilimento balneare di Sestri Levante è stata posta sotto sequestro dopo la morte di una bambina di 11 anni. La piccola si sarebbe impigliata nella griglia di aspirazione dei capelli, rimanendo sott’acqua troppo a lungo. La presenza di un cartello obbligatorio per l’avvertimento, previsto dalla normativa, risulta mancante. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Sarebbe sotto sequestro la piccola piscina dello stabilimento balneare di Sestri Levante dove Alice, una bambina di 11 anni, è rimasta troppo a lungo sott’acqua dopo che i capelli si sarebbero impigliati nella griglia di aspirazione. La bambina è morta nella notte tra il 16 e 17 luglio nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata trasportata in elicottero in condizioni critiche. Tra gli elementi al centro delle verifiche ci sarebbe l’assenza di un cartello obbligatorio. Bimba intrappolata in piscina, le indagini Cosa è successo nella piscina di Sestri Levante Il trasporto al Gaslini e la morte in ospedale L’indagine della procura di Genova Bimba intrappolata in piscina, le indagini Come riportato dall’ANSA, la procura di Genova avrebbe aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Piscina di Sestri Levante sotto indagine dopo la morte della bambina, mancherebbe un cartello obbligatorio

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Bambina risucchiata dal bocchettone della piscina: è gravissima.

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Bambina risucchiata dalla piscina reddit

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