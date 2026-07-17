Piante di marijuana in giardino | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver scoperto nove piante di marijuana coltivate nel suo giardino, tra alberi e vegetazione. Le piante, ben curate, erano prossime alla maturazione e avrebbero potuto essere vendute, con un guadagno stimato in migliaia di euro. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle forze dell'ordine. La presenza delle piante è stata segnalata e il proprietario è stato denunciato per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

In giardino, nascoste tra alberi e altri vegetali, aveva 9 piante di marijuana, rigogliosa e coltivata con tutte le cure. Una volta pronta per la raccolta e immessa sul mercato, avrebbe fruttato probabilmente migliaia di euro. Al 50enne di Mesola proprietario dell’abitazione è stata quindi notificata una denuncia. È uno dei risultati dell’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza sulle principali arterie stradali. Tre giorni fa i militari hanno eseguito un servizio straordinario sul litorale e nell’entroterra, che si è concluso con la denuncia a piede libero di due persone e la segnalazione di un giovane alla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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