Coltivava piante di marijuana denunciato

I carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita hanno scoperto un’attività di coltivazione di piante di marijuana. Durante un'operazione, sono state sequestrate 101 piante e sono state denunciate le persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli mirati in una proprietà privata, trovando le piante coltivate in un appezzamento di terreno. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’indagine, che prosegue per verificare eventuali altri dettagli legati all’attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le cannabacee erano pronte per essere messe a dimora, dove avrebbero ulteriormente prosperato grazie alle condizioni ambientali favorevoli. Le piante erano nella disponibilità di un uomo residente nella valle del Titerno, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti anche fertilizzanti e una serra casalinga.La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, così come il materiale utilizzato per la coltivazione. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Comunicato Stampa Sicurezza stradale: denunciate due persone per guida in stato di alterazione tra alcol. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Coltivava piante di marijuana, denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz in provincia, coltivava 101 piante di marijuana: denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso di un servizio finalizzato al contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita... Leggi anche: Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubata Undici piante di marjuana in casa. Arrestato cinquantenneNella notte tra lunedì e ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato a Marina di Ravenna un ultracinquantenne del ... ilrestodelcarlino.it Una serra clandestina con nove piante di cannabis in casa: arrestato 42enneTeneva in casa una serra dove coltivava nove piante di cannabis, e alla perquisizione domiciliare spuntano anche 400 grammi di marijuana. È stato quindi arrestato dai carabinieri un 42enne triestino p ... triesteprima.it