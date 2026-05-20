Durante un'operazione contro lo spaccio di droga, le forze dell'ordine hanno scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana in una proprietà privata. Sono state trovate e rimosse 101 piante di marijuana coltivate in modo illegale. L'individuato è stato denunciato per aver coltivato sostanze stupefacenti senza autorizzazione. L'intervento si è svolto in un'area rurale della provincia e ha portato alla distruzione delle piante e al deferimento dell'individuo alle autorità giudiziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), con il supporto di unità cinofile del Nucleo di Sarno, hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di 101 piantine di marijuana di altezza variabile dai 30 cm al metro. Le Cannabacee erano pronte per essere messe a dimora, dove avrebbero ulteriormente prosperato date le condizioni ambientali favorevoli. Le piante erano nella disponibilità di un uomo residente nella valle del Titerno, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, presso la cui abitazione sono stati rinvenuti fertilizzanti e una serra casalinga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz in provincia, coltivava 101 piante di marijuana: denunciato

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