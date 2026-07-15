Sul cantiere dello Stadio dell’Acqua di Iolo, ancora non avviato, si discute delle penali e dei costi per il completamento. L’amministrazione ha dichiarato che servono circa sei milioni di euro per portare avanti i lavori, che non sono ancora iniziati nonostante la scadenza prevista. La questione riguarda anche eventuali responsabilità e le procedure per rispettare gli impegni contrattuali. La situazione resta aperta e senza una data certa di avvio.

Da un lato la volontà di voler ultimare il cantiere dello Stadio dell’Acqua, non ancora partito nonostante il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori scaduto lo scorso 30 giugno, con il sindaco Matteo Biffoni che ha difeso l’operato degli uffici comunali puntando il dito nemmeno troppo velatamente contro Sport e Salute e l’azienda aggiudicataria. Dall’altro, l’intenzione di stilare un cronoprogramma per il pieno recupero della piscina di via Roma, con l’obiettivo di consentire lo svolgersi delle operazioni di restyling senza al contempo pregiudicare lo svolgimento dell’attività agonistica e degli allenamenti delle società del nuoto. E’ come l’amministrazione comunale intende muoversi per quanto riguarda la "questione piscine", che promette di continuare a tenere banco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio dell’acqua di Iolo. Biffoni al contrattacco. Cantiere fantasma: penali: "Ora servono sei milioni"

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