Phil Collins risponde a Noel Gallagher | ‘Non sono l’Anticristo’ La rivalità storica con il leader degli Oasis si sgonfia dopo decenni di polemiche

Phil Collins ha risposto alle affermazioni di Noel Gallagher, dichiarando di non essere l'Anticristo. Dopo anni di polemiche tra i due, Collins ha adottato un tono più disteso, sottolineando che si tratta di musica, caratteri decisi e un’epoca passata. La discussione tra i due artisti si è riaperta pubblicamente, ma Collins ha evitato ulteriori contrasti, lasciando intendere che il passato è superato.

Una rivalità lunga decenni si sgonfia con un sorriso. Phil Collins, oggi più asciutto che rancoroso, risponde alle punzecchiature storiche di Noel Gallagher e rimette le cose a posto: niente demoni, solo musica, caratteri forti e un’epoca che amava i titoli gridati. C’è qualcosa di familiare nelle faide pop. Si capisce al volo da che parte stare. Si ridacchia sulle battute. Si collezionano copertine. La saga tra Phil Collins e Noel Gallagher è stata così: una partita infinita a freccette verbali, con la stampa britannica a fare da tabellone. La scena è quella del Britpop. Gli Oasis fanno sold out ovunque: Knebworth 1996 attira centinaia di migliaia di persone in due serate, “Definitely Maybe” e “(What’s the Story) Morning Glory?” cambiano il passo del rock inglese. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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When Noel Gallagher asks you to be in a music video there's only one answer

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