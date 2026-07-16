Phil Collins ha commentato le accuse di Noel Gallagher, leader degli Oasis, riguardo a una presunta identificazione come Anticristo. Dopo oltre 30 anni di polemiche, Collins ha dichiarato alla rivista “Mojo” di non credere che Gallagher abbia mai pensato realmente a questa accusa. La dichiarazione arriva in un momento in cui il musicista 75enne ha deciso di rompere il silenzio sulla lunga rivalità tra i due artisti.

Phil Collins rompe il silenzio sulla storica rivalità per oltre trent’anni, con Noel Gallagher degli Oasis. Il musicista 75enne ha scelto le pagine della rivista “Mojo” per rispondere con eleganza e una punta di ironia alle provocazioni del chitarrista degli Oasis. Collins ha dichiarato di non credere che Gallagher lo consideri davvero il demonio della musica pop, lasciando intendere che dietro quella definizione, ripetuta ossessivamente nel corso degli anni, si nasconda più una posa da rockstar che un autentico rancore personale. Phil Collins è stato lapidario: “ Noel Gallagher non pensa davvero che io sia l’Anticristo “. La lunga serie di attacchi inizia già nel 1994, quando Noel Gallagher, durante una delle prime interviste degli Oasis, ha dichiarato che la missione della band era quella di “far sparire Phil Collins dalle classifiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Noel Gallagher non pensa davvero che io sia l’Anticristo”: Phil Collins dopo decenni di polemiche, minimizza gli attacchi del leader degli Oasis

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