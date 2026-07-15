Phil Collins ha dichiarato che Noel Gallagher non crede davvero che lui sia l'Anticristo. Gallagher ha spesso criticato Collins negli ultimi trent'anni, arrivando a definirlo “l'Anticristo” del pop. Collins ha commentato questa affermazione, precisando che non ritiene che Gallagher abbia questa opinione reale di lui. La polemica tra i due musicisti si è protratta per molti anni senza interruzioni.

"Noel Gallagher non pensa davvero che io sia l'Anticristo". Per oltre trent'anni Noel Gallagher non ha perso occasione per attaccare Phil Collins, arrivando più volte a definirlo addirittura "l'Anticristo" della musica pop. Oggi, però, l'ex frontman dei Genesis è convinto che dietro quelle provocazioni non ci sia un vero rancore. In un'intervista alla rivista "Mojo", Collins, 75 anni, ha affrontato con ironia una delle rivalità più longeve del rock britannico. Il musicista britannico ha spiegato di non credere che Gallagher lo consideri realmente "l'Anticristo", nonostante il chitarrista degli Oasis abbia ripetuto questa definizione in diverse occasioni nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non pensa io sia l'anticristo". Phil Collins risponde a Noel Gallagher

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