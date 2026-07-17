Un bambino di cinque anni, noto come baby-dj con circa 70.000 follower, ha condiviso su social media le sue passioni musicali. Ha raccontato di aver chiesto ai genitori, invece di giocattoli, una consolle per la musica. Recentemente ha commentato le critiche ricevute da alcuni colleghi, definendole offese. La sua presenza online e le sue dichiarazioni sono state oggetto di attenzione, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle offese o sulle reazioni.

A soli 5 anni, già innamoratissimo della musica, ha chiesto ai genitori se Babbo Natale, anziché i soliti giocattoli, poteva portargli una consolle. Dieci anni dopo Pietro Paolicchi, in arte Peter dj, può vantare qualcosa come 70mila followers ed è noto in tutta Italia oltre che in Versilia visto che mixa musica al Carnevale sia di Viareggio che di Pietrasanta. Basti pensare che pochi giorni fa ha dato spettacolo al "Number One" di Brescia, invitato a un evento anni ’90. Ma la serata è stata macchiata da insulti e dileggi che il 15enne di Pozzi ha ricevuto via social da altri colleghi, noti e meno noti. "Invece di incoraggiare un dj emergente – racconta Paolo Paolicchi, padre del giovane – hanno preferito offenderlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peter, il baby-dj da 70mila followers: "Peccato per le offese dei colleghi"

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