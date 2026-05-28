L'esplosione virale di Tim Payne | era il calciatore meno conosciuto dei Mondiali in un giorno fa 800mila followers

Notizia in breve

Tim Payne, calciatore poco noto, ha raggiunto 800.000 followers in un solo giorno. Fino a ieri, era praticamente sconosciuto al grande pubblico, nonostante tra pochi giorni partecipi ai Mondiali con la Nuova Zelanda. La sua improvvisa popolarità è stata alimentata da una viralità sui social media, che ha portato a un rapido aumento dei seguaci e alla sua presenza tra le tendenze online.