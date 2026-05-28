L'esplosione virale di Tim Payne | era il calciatore meno conosciuto dei Mondiali in un giorno fa 800mila followers
Tim Payne, calciatore poco noto, ha raggiunto 800.000 followers in un solo giorno. Fino a ieri, era praticamente sconosciuto al grande pubblico, nonostante tra pochi giorni partecipi ai Mondiali con la Nuova Zelanda. La sua improvvisa popolarità è stata alimentata da una viralità sui social media, che ha portato a un rapido aumento dei seguaci e alla sua presenza tra le tendenze online.
Fino a ieri nessuno praticamente conosceva Tim Payne, calciatore che tra pochi giorni andrà ai Mondiali con la Nuova Zelanda. In poche ore una sfida lanciata sui social lo ha trasformato in un fenomeno virale mostruoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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