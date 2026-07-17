Perché Zelensky continua a cambiare governi

Da ilpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha nominato un nuovo governo, il secondo in meno di dodici mesi, senza fornire spiegazioni dettagliate. La sostituzione avviene in un contesto di continui cambiamenti nel vertice esecutivo. La scelta del nuovo esecutivo è avvenuta giovedì, senza dichiarazioni ufficiali sui motivi alla base delle recenti variazioni. La decisione segue una serie di rimpasti che coinvolgono diversi ministri e figure di spicco del governo.

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Il presidente ucraino ha fatto il secondo rimpasto in meno di un anno, senza motivarlo del tutto: ci sono ragioni politiche e personali Da giovedì è in carica in Ucraina un nuovo governo, risultato del secondo rimpasto voluto dal presidente Volodymyr Zelensky in meno di un anno. C’è un nuovo primo ministro e sono stati sostituiti molti altri membri, compreso il popolare ministro della Difesa, Mychajlo Fedorov, che in poco più di sei mesi ha trasformato l’approccio dell’Ucraina alla guerra favorendo l’innovazione e l’automazione nei combattimenti. La rimozione di Fedorov ha causato grandi proteste in molte città ucraine, cosa inusuale per un paese in guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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