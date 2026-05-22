È stato rilevato che la voce delle donne nel mondo del lavoro continua a essere sottovalutata, influenzando aspetti come il tono, il linguaggio e la percezione sociale. La voce, considerata uno degli strumenti professionali meno allenati, rappresenta un elemento che può incidere sulla carriera. Questa situazione si verifica nonostante i cambiamenti in atto e le potenzialità di miglioramento.

Tra timbro, linguaggio e percezione sociale, la voce resta uno degli strumenti professionali meno allenati. Eppure influenza autorevolezza, leadership e credibilità molto più di quanto immaginiamo. C’è uno strumento che utilizziamo ogni giorno e che accompagna ogni interazione professionale: la voce. Nel mondo del lavoro investiamo tempo nello sviluppo delle competenze tecniche, nella formazione, nel personal branding e nelle strategie di comunicazione. Più raramente, invece, ci soffermiamo sul modo in cui comunichiamo e sugli elementi che contribuiscono a costruire la percezione della nostra presenza professionale. La voce partecipa a questo processo perché trasmette contenuti, ma anche intenzione, sicurezza, chiarezza e autorevolezza. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - La voce delle donne nel business: perché continua a essere sottovalutata (e perché potrebbe cambiare una carriera)

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