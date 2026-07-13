Il presidente ucraino ha annunciato il rimpasto del governo e la sostituzione della premier, spiegando che si tratta di un cambiamento di strategia. Oggi sarà presente a Parigi per il Vertice dei Volenterosi, dedicato al “risveglio strategico europeo”. L’incontro, che si svolge nella capitale francese, si concentra sulle nuove direzioni da intraprendere a livello continentale. La visita si svolge in un momento di rinnovato interesse internazionale per le questioni di sicurezza e alleanze europee.

Roma, 13 luglio 2026 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi è atteso a Parigi per il Vertice dei Volenterosi. Il tema dell’incontro è quanto mai importante, visto che è stato organizzato per parlare del “risveglio strategico europeo”. Il presidente Emmanuel Macron ospiterà ben 25 capi di Stato e di governo, con l’ambizioso obiettivo di creare sistema di difesa antimissile «complementare», basato sull’expertise europea e che attribuisca «un ruolo molto forte all’Ucraina », alla luce dell’esperienza accumulata dal Paese dall’inizio dell’ invasione russa, oltre a valutare piani per il dispiegamento di una forza multinazionale in caso di un ipotetico cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Zelensky.

© Quotidiano.net - Zelensky caccia la sua premier: “Rimpasto per cambiare strategia”. Oggi il summit dei Volenterosi a Parigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zelensky: L'Ucraina non è mai stata e mai sarà ostacolo alla pace

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto di governo: via la premier SvirydenkoIl presidente ucraino ha comunicato un rimpasto di governo, annunciando la rimozione della premier in carica.

Kiev, nuovo rimpasto di governo: Zelensky licenzia la premierIl presidente ha licenziato la premier dopo un anno di incarico, sostituendola con il capo di Naftogaz.

Temi più discussi: Zelensky caccia la sua premier: Rimpasto per cambiare strategia. Oggi il summit dei Volenterosi a Parigi; L’Ucraina punta sui Gripen: È un caccia economico e flessibile; Ucraina, Zelensky Putin teme per la sua vita, pace vicina se lascerà Mosca Qui News valdera.

Zelensky caccia la sua premier: Rimpasto per cambiare strategia. Oggi il summit dei Volenterosi a ParigiIl presidente ucraino sostituisce anche alcuni vertici delle forze dell’ordine Intanto la Ue non trova l’intesa sul ventunesimo pacchetto di sanzioni a Mosca ... quotidiano.net

caro christopher nolan ecco l'idea per il tuo prossimo film: lupita nyon'go interpreta anna frank nascosta in un garage a gaza; zelensky è il capo delle ss che le dà la caccia; elliot page è otto frank che ritrova dei fogli e scrive un diario; alessandro gassman il tra x.com

Ucraina, Zelensky annuncia un rimpasto epocale: Cambia la strategia per difenderciIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi ha annunciato un rimpasto di governo per accompagnare un cambiamento di strategia politica le cui priorità saranno l'attuazione degli accordi di difesa ... msn.com

L'Ucraina rilascia un filmato di un drone che distrugge un cacciatorpediniere russo in Crimea occupata reddit