Perché si parla di favoritismi arbitrali per l'Argentina prima della finale | i 5 episodi che fanno discutere

Prima della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, si discute di favoritismi arbitrali a favore della nazionale sudamericana. Cinque episodi sono al centro delle polemiche, senza dettagli sui singoli eventi. Le critiche riguardano decisioni arbitrali durante il torneo che sarebbero state favorevoli all'Argentina. La questione si concentra su alcune fasi di gioco e interventi arbitrali contestati, alimentando le accuse di trattamenti di favore.

La Seleccion arriva alla finale dei Mondiali con la Spagna accompagnata dai veleni per un presunto trattamento di favore ricevuto finora. Quali sono i casi più clamorosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spain Vs Argentina World Cup Final Predictions [Sneijder, Riise, & Materazzi]

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