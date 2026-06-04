Vladimir Luxuria critica chi sostiene che il comportamento di Belén sia legato al mancato ruolo di conduttrice. Luxuria afferma che molte persone credono che successo e felicità siano legati alla notorietà, ma non conoscono le difficoltà delle vite private di chi è famoso. Nel messaggio, invita Belén a riprendere in mano la propria vita, senza approfondire ulteriori dettagli sulla situazione.

“Si pensa sempre che successo e felicità coincidano con le copertine delle riviste e la notorietà. Ma cosa sappiamo davvero di ciò che vivono le persone, indipendentemente da quanto siano famose? Cara Belén, ti auguro di riprendere in mano la tua vita. Fallo per chi ti vuole bene e soprattutto per i tuoi figli. Forza”. Con queste parole, Vladimir Luxuria era intervenuta sui social dopo i recenti episodi che hanno visto protagonista Belén Rodriguez. Ospite de La Volta Buona, l’ex conduttrice dell’ Isola dei Famosi è tornata sull’argomento, soffermandosi in particolare sulle reazioni del pubblico: “Mi hanno fatto sorridere quelli che si improvvisano psicologi e sostengono che Belén abbia fatto tutto questo perché non le hanno affidato la conduzione di un programma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi fanno sorridere quelli che si improvvisano psicologi e sostengono che Belén abbia fatto tutto questo perché non le hanno affidato la conduzione di un programma”: parla Vladimir Luxuria

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