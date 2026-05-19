Il video di Darderi e della bambina snobbata fa discutere ma la verità dietro è ben diversa ecco perché nessuno ne parla

Il video che mostra Luciano Darderi e una bambina che sembra ricevere una spiacevole accoglienza sta attirando l'attenzione, ma la realtà dietro alla scena è diversa da quanto si crede. Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il tennista italiano-argentino ha raggiunto le semifinali, eliminando avversari come Paul, Zverev e Jodar, quest’ultimo sconfiggendolo anche dopo aver annullato un match point. La sua corsa nel torneo si è conclusa in quella fase, lasciando il pubblico senza ulteriori incontri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui