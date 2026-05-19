Il video di Darderi e della bambina snobbata fa discutere ma la verità dietro è ben diversa ecco perché nessuno ne parla
Il video che mostra Luciano Darderi e una bambina che sembra ricevere una spiacevole accoglienza sta attirando l'attenzione, ma la realtà dietro alla scena è diversa da quanto si crede. Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il tennista italiano-argentino ha raggiunto le semifinali, eliminando avversari come Paul, Zverev e Jodar, quest’ultimo sconfiggendolo anche dopo aver annullato un match point. La sua corsa nel torneo si è conclusa in quella fase, lasciando il pubblico senza ulteriori incontri.
Il sogno romano di Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, dopo una cavalcata memorabile che aveva visto l’italo-argentino superare avversari del calibro di Paul, Zverev (annullando anche un match point) e Jodar. La sfida contro Casper Ruud ha certificato la stanchezza accumulata nelle “ ore piccole ” necessarie per battere lo spagnolo ai quarti, con il serbatoio ormai in riserva che non ha permesso a Luli di esprimere il suo miglior tennis. Eppure, al di là del risultato sportivo, è stato un episodio avvenuto pochi istanti prima dell’ingresso in campo a catalizzare l’attenzione del pubblico e dei social media. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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