Perché la nuova legge elettorale potrebbe avvantaggiare Renzi e Vannacci col premio di maggioranza

La nuova legge elettorale prevede un premio di maggioranza se si supera la soglia del 42%. Secondo un sondaggista, questa misura potrebbe favorire leader di liste minori, come Renzi e Vannacci, dando loro maggiore peso politico. Allo stesso tempo, potrebbe spingere i grandi partiti a stringere alleanze forzate e instabili per ottenere la vittoria.

La nuova legge elettorale introduce un premio di maggioranza vincolato alla soglia del 42%. Questa impostazione, analizzata dal sondaggista Lorenzo Pregliasco, potrebbe dare forte potere politico a leader di liste minori come Matteo Renzi e Roberto Vannacci, costringendo i grandi partiti ad alleanze forzate e instabili pur di vincere. Cosa prevede la nuova legge elettorale Come il premio di maggioranza aumenta il peso politico Il paradosso della nuova legge elettorale Cosa prevede la nuova legge elettorale La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale, ribattezzata “Melonellum” o “Stabilicum”. Il nuovo sistema manda in pensione i collegi uninominali del Rosatellum per introdurre un impianto prevalentemente proporzionale, corretto però da un decisivo premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti

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