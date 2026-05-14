Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, ha commentato la possibilità di approvare una nuova legge elettorale, sottolineando che il Paese necessita di chiarezza e stabilità. La discussione sulla modifica del sistema elettorale riguarda in particolare la calibrazione del premio di maggioranza, un tema al centro del dibattito politico. La senatrice ha anche affermato che si stanno facendo passi avanti, ma non ha confermato con certezza l’approvazione imminente della legge.

di Simone Arminio ROMA Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, partiamo dalla fine: la legge elettorale si farà? "Il Paese ha bisogno di chiarezza e stabilità. Un sistema che non produce un risultato chiaro rischia di consegnarci governi instabili, basati su maggioranze dell’ultimo minuto che i cittadini non hanno mai valuto né votato. Lei cosa pensa dello Stabilicum, la proposta del centrodestra? Il premio di maggioranza è troppo? "Il premio di maggioranza va calibrato con buon senso ed equilibrio. Non può essere troppo basso, altrimenti rischiamo governi ballerini, né troppo alto da schiacciare le opposizioni". Forza Italia a quali modifiche punta? "Puntiamo alla stabilità e alla rappresentanza, con un premio di maggioranza fisso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ronzulli e la nuova legge elettorale: "Calibrare il premio di maggioranza"

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