Come funziona lo Stabilicum 2.0 premio di maggioranza e sbarramento La nuova legge elettorale in Aula a giugno

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova legge elettorale, chiamata Stabilicum 2.0, prevede un premio di maggioranza e uno sbarramento. La discussione in Aula alla Camera è prevista per il 26 giugno. La legge introduce un meccanismo che assegna un premio di maggioranza ai partiti che superano una soglia specifica e stabilisce una soglia di sbarramento per l’accesso al Parlamento. La normativa definisce anche i criteri di funzionamento del sistema elettorale e le modalità di attribuzione dei seggi.

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Roma, 27 maggio 2026 – Doveva essere uno scatto da centometristi, e così sarà. I capigruppo di maggioranza alla Camera hanno fissato l’approdo della nuova legge elettorale per il 26 giugno. Montecitorio l’approverà a luglio; al Senato, invece, il via libera lampo resta solo una speranza, pur contingentando i tempi. L’opposizione va all’attacco sul metodo: il documento finale “è sbucato in commissione ieri alle 19:00”, insorge. Una versione simile, “ma non identica”, a quella di febbraio. Chiara Braga (Pd) si appella al presidente della Camera Lorenzo Fontana contro le forzature “sul testo e sui tempi”. Le fa eco Filiberto Zaratti (Avs): “Ci impediscono ogni discussione, vogliono andare al voto subito”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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