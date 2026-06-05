il primo ministro albanese ha sminuito le proteste contro il resort del genero di trump

Il primo ministro albanese ha affermato che senza il coinvolgimento della famiglia Trump, i manifestanti contro il resort del genero di quest'ultimo avrebbero avuto più voce. Ha minimizzato le proteste, sottolineando che si trattava di azioni poco rappresentative e che non avevano un forte sostegno popolare. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta alle critiche riguardanti il progetto di sviluppo e le contestazioni che lo hanno accompagnato.

Edi Rama ha sostenuto che, se non fosse per il coinvolgimento della famiglia Trump, ai manifestanti «non fregherebbe un cazzo» Il primo ministro albanese Edi Rama ha usato toni sprezzanti sulle proteste di questi giorni contro un progetto immobiliare di lusso legato alla società di Jared Kushner, il genero di Donald Trump, all’interno di un’area protetta. «Se non fosse per Jared, non gliene fregherebbe un cazzo», ha detto Rama in un’intervista al sito Politico Europe. Le proteste sono state chiamate, dai media ma pure dai promotori, “rivoluzione dei fenicotteri” perché i manifestanti li usano come simbolo, con una certa enfasi sulla loro portata finora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Messaggio alla Nazione del Primo ministro autraliano, Anthony Albanese

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