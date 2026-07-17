Per quindici anni magistrati sacerdoti e associazioni hanno allontanato dalla mafia i ragazzi cresciuti all' ombra delle cosche Ora lo Stato dà stabilità e fondi a quel coraggioso impegno spontaneo

Notizia in breve

Dopo quindici anni di attività, magistrati, sacerdoti e associazioni hanno aiutato i giovani a uscire dalle famiglie mafiose. Lo Stato ha stanziato fondi e garantisce stabilità a questo impegno. Lasciare una famiglia mafiosa significa interrompere un legame di sangue e sfidare regole che considerano il tradimento un motivo di violenza. Il percorso richiede coraggio e determinazione, poiché il tradimento viene punito con la vita.