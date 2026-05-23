Il 34° anniversario della strage di Capaci è stato ricordato con un messaggio del presidente della Repubblica, che ha sottolineato come la mafia abbia cercato di piegare lo Stato. La strage, avvenuta nel 1992, ha provocato la morte di magistrato, agenti di scorta e civili. La commemorazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, con interventi di rappresentanti istituzionali e la deposizione di corone d’alloro.

Nel giorno del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta uccisi il 23 maggio 1992, definendo quell’attentato “un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani”. “La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica”, ha dichiarato il capo dello Stato in un messaggio diffuso dal Quirinale. “La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco contro la libertà e la dignità degli italiani”. Il ricordo di Falcone e della scorta. Mattarella... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La mafia voleva piegare lo Stato”: il ricordo di Mattarella a 34 anni dalla strage di Capaci

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