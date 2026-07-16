hanno scoperto una nuova strana specie di scimmia

Una nuova specie di scimmia è stata identificata in una zona della Repubblica Democratica del Congo. La creatura, chiamata Likweli, ha labbra rosate e si trova tra gli alberi di una foresta che rientra nel Parco Nazionale di Lomami. La prima fotografia risale al 2008, ma ci sono voluti quasi vent'anni per confermare ufficialmente la sua esistenza. La scoperta riguarda un animale che aveva già attirato l’attenzione degli studiosi in passato.

Il Likweli vive nella Repubblica Democratica del Congo, ha le labbra rosate e ci sono voluti quasi vent'anni per confermare la sua esistenza Nel 2008 nella Repubblica Democratica del Congo era stata fotografata per la prima volta una strana scimmia tra le chiome degli alberi, in una foresta che oggi fa parte del Parco Nazionale di Lomami. Sembrava avesse una macchia arancione intorno alla bocca e al naso, che faceva risaltare il viso sulla pelliccia nera e grigia, ma l’immagine era mossa e sfocata e non ricevette particolare attenzione. A quasi vent’anni di distanza, un gruppo di ricerca è infine riuscito a stabilire che quella scimmia apparteneva a una specie mai osservata prima, che si aggiunge all’ampia famiglia dei primati non umani. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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I Was Bullied Until I Swallowed My Father's Amber Legacy And Unlocked The Divine Beast System!FULL

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