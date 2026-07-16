Scoperta una nuova specie di scimmia in Africa | è il rarissimo e già minacciato colobo del Congo

Notizia in breve

In Congo è stata identificata una nuova specie di scimmia, il Colobus congoensis. La specie si trova in un'area molto limitata e si trova già in condizioni di forte minaccia di estinzione. La scoperta è stata annunciata di recente e si tratta di una delle poche specie di primati riconosciute in Africa. La sua presenza è stata confermata attraverso studi sul campo e analisi genetiche. La popolazione di questa specie è considerata molto ridotta.