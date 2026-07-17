Per Putin il cessate il fuoco sarebbe solo l’inizio di un’altra guerra

Nella notte tra lunedì e martedì, un attacco ha colpito il porto di Odessa, causando la morte di due persone a bordo di una nave mercantile. La Russia ha colpito ancora una volta un'infrastruttura civile strategica, segnando il secondo giorno consecutivo di attacchi nel porto. Il governo ucraino ha confermato l’attacco, senza riportare feriti tra i civili. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali obiettivi militari.

Nella notte tra lunedì e martedì la Russia ha colpito per il secondo giorno consecutivo nel porto di Odessa, uccidendo due persone a bordo di una nave mercantile e colpendo ancora una volta una delle infrastrutture civili più strategiche dell’Ucraina. Poche ore dopo, Kyjiv ha risposto annunciando di aver esteso la propria campagna navale dal Mar d’Azov al Mar Nero, rivendicando un attacco contro una ventina di imbarcazioni russe. Lo scambio di colpi arriva mentre, a parole, continua a riaffacciarsi l’ipotesi di un cessate il fuoco. Ma una tregua, per il Cremlino, non significherebbe necessariamente la fine della guerra. Al contrario, Vladimir Putin potrebbe considerarla l’inizio di una fase diversa: meno combattimenti convenzionali, più pressione politica, diplomatica e informativa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ceasefire Or Escalation Trumps Mixed Iran Signals Deepen West Asia Uncertainty

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