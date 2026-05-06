Durante la notte, la Russia ha lanciato decine di droni contro l’Ucraina, nonostante l’annuncio di un cessate il fuoco unilaterale da parte di Kiev che era entrato in vigore a mezzanotte. I funzionari ucraini hanno confermato che gli attacchi sono avvenuti ignorando l’accordo, mentre il portavoce del governo russo ha dichiarato che la Russia reagirà alle azioni ucraine. La situazione resta tesa nelle zone di conflitto.

La Russia ha lanciato decine di droni contro l’Ucraina nel corso di attacchi notturni, ignorando il cessate il fuoco unilaterale annunciato da Kiev con inizio a mezzanotte, hanno riferito funzionari ucraini. “Gli attacchi russi, con l’impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutta la notte, compresi i bombardamenti mattutini su Kharkiv e Zaporizhzhia. Mosca ha ignorato ancora una volta un appello realistico ed equo a porre fine alle ostilità, sostenuto da altri Stati e organizzazioni internazionali”, ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha in un post su X. “A seguito dell’attacco con droni nemici a Dzhankoy, in Crimea, ci sono state vittime civili: cinque persone sono rimaste uccise”, dichiara Sergey Aksyonov, a capo della Repubblica di Crimea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, la Russia viola il cessate il fuoco di Kiev. Putin: “Reagiremo”

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Il #Gas dall' #Azerbaijan ci sta "salvando" negli ultimi anni dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Sta diventando sempre più cruciale, ma è bene ricordare i #NOTAP che erano contrari ad un'opera utile e strategica (e che facevano il gioco di #Putin). x.com