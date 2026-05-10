Il presidente russo ha annunciato che, dopo incontri con gli Stati Uniti, è stato concordato un nuovo cessate il fuoco di due giorni con l’Ucraina. La mediazione americana è stata indicata come causa dell’accordo, che arriva in un momento in cui il ministero della Difesa russo ha comunicato la possibilità di attacchi di rappresaglia su Kiev. La notizia ha avuto risalto sui canali ufficiali dei rispettivi governi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che un cessate il fuoco con l’ Ucraina, mediato dagli Stati Uniti, è stato raggiunto a seguito di colloqui con Washington, dopo la dichiarazione del ministero della Difesa russo circa la possibilità di attacchi di rappresaglia su Kiev. Durante i colloqui, Mosca ha messo in guardia sui potenziali rischi per la sicurezza legati alle missioni diplomatiche a Kiev e ha chiesto a Washington di contribuire a garantire la sicurezza della propria ambasciata. “Quando abbiamo avviato questo dialogo con l’amministrazione degli Stati Uniti d’America, li abbiamo avvertiti, abbiamo evidenziato le possibili conseguenze e abbiamo chiesto loro di fare tutto il necessario per garantire la sicurezza della rappresentanza diplomatica del loro Paese”, ha affermato Putin.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Putin: "Dopo mediazione Usa raggiunto nuovo cessate il fuoco di due giorni"

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