Peste suina primo caso nel Pistoiese Il rischio c’è ed è alto

Notizia in breve

Un caso di peste suina è stato segnalato nel territorio di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese. Si tratta del primo contagio registrato in questa provincia toscana, dopo quelli già rilevati nella provincia di Massa Carrara. Le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del virus e avvisano che il rischio di diffusione rimane elevato. La situazione ha portato a misure di controllo e monitoraggio nelle aree interessate.