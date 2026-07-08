Peste suina primo caso nel Pistoiese Il rischio c’è ed è alto

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un caso di peste suina è stato segnalato nel territorio di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese. Si tratta del primo contagio registrato in questa provincia toscana, dopo quelli già rilevati nella provincia di Massa Carrara. Le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del virus e avvisano che il rischio di diffusione rimane elevato. La situazione ha portato a misure di controllo e monitoraggio nelle aree interessate.

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San Marcello Piteglio (Pistoia), 8 luglio 2026 –  Dopo la provincia di Massa Carrara, alla mappa toscana dell’emergenza si aggiunge anche la provincia di Pistoia. Un caso di peste suina è stato registrato la settimana scorsa nel comune di San Marcello-Piteglio, quando le analisi sulla carcassa di un cinghiale lì rinvenuto hanno dato esito inequivocabile: positivo alla Psa, sigla che sta per peste suina africana. Un caso, di cui diamo conto per indurre alla prudenza e non per creare allarmismi, risultato circoscritto dopo una serie di ulteriori indagini, ma che certo rende evidente la necessità di misure contenitive che possano evitare il tracollo di una situazione già fragile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Primo caso di peste suina a Pistoia

Video Primo caso di peste suina a Pistoia

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