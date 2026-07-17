In Lombardia, 163.752 micro e piccole imprese sono impegnate in attività di tutela e manutenzione del territorio. Il 65,4% di queste aziende sono artigiane. Il presidente di un ente regionale ha affermato che la transizione sostenibile si realizza attraverso il contributo di queste imprese, valorizzando le loro competenze e capacità di innovazione.

La sostenibilità della Lombardia passa dalle micro e piccole imprese. Sono 163.752 le aziende regionali maggiormente coinvolte nella protezione, nella manutenzione e nella cura dei territori e due su tre (il 65,4%) sono artigiane. È quanto emerge dal Focus elaborato dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia sulla base del rapporto presentato in occasione del quarto Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato, svoltosi a Roma il 25 e 26 giugno. Due giornate dedicate a un modello di sviluppo capace di tenere insieme competitività, tutela ambientale, inclusione, innovazione e coesione sociale. «La sostenibilità – dichiara Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia – deve diventare una politica industriale e territoriale capace di accompagnare le imprese negli investimenti e rafforzandone la competitività. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Per il presidente Massetti: «La transizione si realizza con le piccole imprese con il loro valore, competenze e capacità di innovazione»

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