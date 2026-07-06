Le unghie ovali sono apprezzate per la loro eleganza naturale e versatilità. La forma leggermente affusolata si adatta facilmente a diversi stili, dal minimalista al decorato. Questa conformazione valorizza le mani e permette di sperimentare con colori e dettagli grafici mantenendo un aspetto equilibrato.

, dal più essenziale al più decorativo. La forma leggermente affusolata valorizza le mani e offre una base equilibrata per sperimentare combinazioni cromatiche e dettagli grafici senza perdere armonia. In questa stagione, la nail art ovale si conferma una scelta trasversale, capace di interpretare tendenze diverse con un risultato sempre raffinato. Qualche esempio? Il dialogo tra rosa fragola e cioccolato freddo crea un contrasto moderno e chic, ideale per motivi fluidi e decorazioni morbide che seguono la linea naturale dell’unghia. Invece la stampa tartarugata, con il suo richiamo agli Anni 90, viene attualizzata da un tocco di smalto lavanda che ne alleggerisce l’impatto e la rende più contemporanea. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le unghie ovali si distinguono per la loro eleganza naturale e per la capacità di adattarsi con facilità a stili differenti

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Come scegliere la Forma delle Unghie: Quadrata, Squoval, Ovale e Mandorla |

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