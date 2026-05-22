Innovazione | Granata Road ' Innovazione e nuove competenze per la transizione al Gazometro di Roma'

Un distretto dedicato all’innovazione ha avviato da tre anni un percorso di sviluppo nel settore. Durante questo periodo, sono state implementate pratiche di gestione proprie di un’azienda, con un focus sulle competenze e sulla mappatura di risorse umane e tecniche. Recentemente, si è puntato a favorire la transizione verso nuove tecnologie, coinvolgendo diversi attori locali in progetti di innovazione e formazione. Il lavoro si svolge in un’area di grande rilevanza urbana, caratterizzata da interventi di riqualificazione.

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