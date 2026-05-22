Innovazione | Granata Road ' Innovazione e nuove competenze per la transizione al Gazometro di Roma'

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un distretto dedicato all’innovazione ha avviato da tre anni un percorso di sviluppo nel settore. Durante questo periodo, sono state implementate pratiche di gestione proprie di un’azienda, con un focus sulle competenze e sulla mappatura di risorse umane e tecniche. Recentemente, si è puntato a favorire la transizione verso nuove tecnologie, coinvolgendo diversi attori locali in progetti di innovazione e formazione. Il lavoro si svolge in un’area di grande rilevanza urbana, caratterizzata da interventi di riqualificazione.

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"Road è un distretto di innovazione. In questi primi tre anni abbiamo adottato un metodo operativo simile a quello di un'impresa, con un lavoro sulle competenze che ha portato alla mappatura di circa 1.000 profili professionali". Lo ha detto Claudio Granata, presidente di Road, alla presentazione dei risultati conseguiti nel primo triennio di attività e le direttrici strategiche per il periodo 2026–2029 di Road - Rome Advanced District, la rete di imprese composta da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, eFM, Gruppo FS e Nextchem, presso il Gazometro di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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