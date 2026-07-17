Per il nuovo anno formativo sono 49 i percorsi Its in partenza | quasi 5 per ogni fondazione

Per il nuovo anno formativo, sono 49 i percorsi Its in partenza, con quasi cinque per ogni fondazione. Questi corsi offrono formazione per giovani che vogliono diventare tecnici altamente specializzati. Le iscrizioni sono aperte e i percorsi coprono diversi settori professionali. Le attività inizieranno nel prossimo anno scolastico, con date di avvio da comunicare. La proposta si rivolge a studenti interessati a percorsi di alta specializzazione tecnica.

FIRENZE – Anche per il 20262027, ragazze e ragazzi che vorranno diventare supertecniche e supertecnici altamente qualificate e qualificati troveranno nei percorsi degli Its Academy toscane una vasta e articolata offerta che copre tutti le dieci aree tecnologiche indicate dalla legge nazionale come strategiche per lo sviluppo e rispondenti ai fabbisogni occupazionali delle aziende. L’offerta formativa, programmata dalla Regione Toscana assieme alle dieci Fondazioni Its e promossa nell’ambito di Giovanis ì, è stata presentata dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora all’istruzione e ai rapporti con istituzioni scolastiche e Its Alessandra Nardini a Palazzo Strozzi Sacrati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione

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