Per 31 case popolari 551 candidati Precari pensionati sotto i mille euro e famiglie con un solo reddito
Sono state presentate 551 domande per 31 alloggi popolari, con un rapporto di circa 18 nuclei familiari in attesa per ogni alloggio disponibile. Tra i richiedenti, ci sono precari, pensionati con redditi inferiori ai mille euro e famiglie con un solo reddito. I dati evidenziano una forte domanda di case popolari nella zona, confermando la presenza di un problema abitativo diffuso. La graduatoria mostra un’ampia richiesta rispetto alle disponibilità attuali.
Ben 551 domande per soli 31 alloggi popolari, con un rapporto di circa 18 nuclei familiari in attesa per ogni alloggio disponibile, "le graduatorie confermano l’emergenza abitativa nel Rhodense. Servono subito risorse per costruire nuove case altrimenti continueremo ad assistere alla lenta espulsione dei lavoratori poveri da questo territorio". L’appello porta la firma del Sicet Milano. Il sindacato degli inquilini all’indomani della pubblicazione delle ultime graduatorie provvisorie per l’assegnazione di alloggi Sao (Servizi Abitativi Pubblici) nell’ambito territoriale del Rhodense, dati alla mano, rinnova l’allarme già lanciato al momento dell’apertura del bando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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