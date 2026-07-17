per 31 case popolari 551 candidati precari pensionati sotto i mille euro e famiglie con un solo reddito

Notizia in breve

Sono state presentate 551 domande per 31 alloggi popolari, con un rapporto di circa 18 nuclei familiari in attesa per ogni alloggio disponibile. Tra i richiedenti, ci sono precari, pensionati con redditi inferiori ai mille euro e famiglie con un solo reddito. I dati evidenziano una forte domanda di case popolari nella zona, confermando la presenza di un problema abitativo diffuso. La graduatoria mostra un’ampia richiesta rispetto alle disponibilità attuali.