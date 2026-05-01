In Calabria centrale, l’80% dei pensionati percepisce un assegno mensile inferiore ai mille euro. Questa percentuale indica una forte diffusione di pensioni di importo basso tra la popolazione anziana nella regione. I dati evidenziano come la maggior parte di chi ha raggiunto l’età pensionabile riceva somme che non superano questa soglia. La situazione solleva preoccupazioni sulla possibilità di affrontare le spese quotidiane con redditi così ridotti.

? Cosa sapere Nella Calabria centrale l'80% dei pensionati riceve un assegno inferiore ai mille euro.. L'invecchiamento demografico mette sotto pressione la sanità regionale e il potere d'acquisto locale.. Nella Calabria centrale, quasi l’80% dei pensionati riceve un assegno inferiore ai mille euro, una cifra che De Tursi definisce come povertà reale in un territorio dove l’invecchiamento della popolazione corre più veloce della media nazionale. I numeri del Rapporto annuale ISTAT 2025 tracciano il volto di una regione che cambia pelle: negli ultimi 24 anni, la quota di cittadini sopra i sessantacinque anni è balzata dal 17,1% registrato nel 2002 al 24,4% attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: l’80% dei pensionati sotto i mille euro, il rischio povertà

Notizie correlate

Lombardia, metà dei pensionati sull’orlo della povertà: meno di mille euro al meseMilano, 26 marzo 2026 – Pensioni povere, mentre il costo della vita cresce: in Lombardia, la metà delle pensioni vigenti è sotto i 1.

Da aprile 15mila pensionati dovranno restituire all'Inps fino a mille euroDa mercoledì 1° aprile partiranno i pagamenti delle pensioni, ma per molti beneficiari ci sarà una brutta "sorpresa" nel cedolino, tra somme da...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Calabria, invecchiamento e pensioni basse. De Tursi: Quasi l’80% sotto i mille euro, è povertà reale; Scacchetti, Spi Cgil: Effetti drammatici se non si valorizza il ruolo delle donne; Irpef sempre più svuotata: 11,3 milioni di italiani non versano nemmeno un euro; Il ritorno dei medici pensionati per incarichi Asp più vantaggiosi, denuncia del comitato.

Calabria, invecchiamento e pensioni basse. De Tursi: «Quasi l’80% sotto i mille euro, è povertà reale»Il segretario della Federazione Pensionati Cisl Magna Grecia Catanzaro-Crotone-Vibo: «Il problema è serissimo e la classe dirigente dovrebbe dare una risposta concreta» ... corrieredellacalabria.it

Autonomia Differenziata, la UILP Calabria lancia l’allarme: «Diritti dei pensionati a rischio»Il sindacato denuncia le possibili derive del provvedimento: «Si rischia un colpo letale per le fasce più deboli e fragili della regione». cosenzapost.it

I dati di Confartigianato Calabria. Cresce la domanda di under 30 ma cala la disponibilità: «Il ricambio generazionale è una priorità assoluta per la continuità e competitività delle nostre imprese» - facebook.com facebook