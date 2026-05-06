Lavori alle case popolari | dove finiranno 160 famiglie Case vuote vicine ma Aler vuole venderle

Alcune famiglie che abitano negli immobili Aler di via Lulli e via Porpora devono lasciare le loro case perché gli edifici sono in fase di ristrutturazione. Le abitazioni sono attualmente vuote e vicine a quelle occupate, ma l’azienda intende venderle. I trasferimenti riguarderanno circa 160 famiglie, che saranno spostate in altre zone, mentre gli immobili in questione sono temporaneamente lasciati vuoti in attesa di interventi di riqualificazione.

Le famiglie che vivono negli stabili Aler di via Lulli e via Porpora saranno trasferiti altrove, perché i loro stabili sono in ristrutturazione. Si parla di 160 famiglie, in gran parte anziani, tutti in regola col pagamento del canone. Lo segnala Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Vita nelle case popolari. Lavori di ripristin, ma il degrado resta: "In lista 1884 famiglie"Nel vano dei garage, in un passaggio tra due muri, sono abbandonate lattine di birra, fazzoletti sporchi, un vecchio folletto, degli scatoloni. Brescia, lavori finalmente al via dopo tante proteste alle case Aler del Campo FieraBrescia, 15 marzo 2026 – Lavori al via a giugno su due dei fabbricati più problematici delle palazzine di Campo Fiera, dove un centinaio di residenti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giochi e panchine fuori, più risparmio energetico dentro: come cambia una palazzina popolare a Milano; RinnovArea, anche a Quartu partono i cantieri di riqualificazione degli edifici ERP. L’assessore Piu: Intervento su 122 alloggi. La dignità di ogni cittadina e cittadino parte da una casa sicura, salubre e sostenibile; Edilizia pubblica, partono i lavori in Gallura: interventi tra Tempio, Santa Teresa e Aggius; Dalle case popolari alle semplificazioni, il Piano casa da 4 miliardi al traguardo. GUIDONIA – Liquami alle case popolari, il Commissario Ater: Presto i lavori a Campolimpidodi Francesca Romana Severini «Posso rassicurare gli inquilini di Campolimpido che è stata incaricata un’impresa e che i lavori potrebbero partire già nel corso di questa settimana». A parlare così ai ... tiburno.tv Rosolini, discarica davanti alle case popolari. Soli: bonifica immediata e sanzioniIn qualità di consigliere comunale del Partito Democratico, sento il dovere di rappresentare la voce di alcuni abitanti della zona per denunciare una situazione di intollerabile degrado che sta inter ... siracusanews.it Gli operai sono al lavoro in questi giorni per finire i lavori in tempo per l’inizio della stagione - facebook.com facebook #DanielaFumarola interviene a conclusione dei lavori del Consiglio Generale della Fisascat, ringraziando la Federazione e sottolineando l’importanza della coesione della squadra guidata da Vincenzo dell’Orefice, che oggi ha visto l’elezione di nuovi compo x.com