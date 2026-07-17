Sull’isola verrà intitolato uno spazio e sarà istituito un premio dedicato a Peppino Di Capri. La decisione è stata annunciata durante la seconda serata di un evento musicale, in cui l’artista è stato protagonista. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico. La dedica si inserisce in un contesto di celebrazione della carriera e dell’influenza di Di Capri nel panorama musicale. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità locali e rappresentanti del mondo dello spettacolo.

Certi artisti appartengono a un territorio. Altri lo raccontano al mondo. Peppino Di Capri ha fatto entrambe le cose. Durante la seconda serata dei Capri Music Awards, l’assessore comunale ai Grandi Eventi Salvatore Ciuccio ha annunciato la decisione dell’amministrazione: l’isola dedicherà al cantautore un luogo pubblico e istituirà un premio che porterà il suo nome. “Vogliamo ricordare con forza quanto Peppino abbia rappresentato per Capri. Un figlio che non dimenticheremo”, ha dichiarato Ciuccio. Insieme al sindaco è stata quindi presa la scelta di intitolargli una strada, una piazza o un altro sito simbolico dell’isola. Si valuterà anche una procedura in deroga ai tempi ordinari previsti dalla legge. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Peppino Di Capri, sull’isola uno spazio e un premio avranno il suo nome

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ADDIO A PEPPINO DI CAPRI: SI SPEGNE UNA DELLE PIÙ GRANDI LEGGENDE DELLA MUSICA ITALIANA

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