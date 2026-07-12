Perché Peppino Di Capri cambiò nome | la storia del cognome Faiella e del suo nome d’arte

Peppino Di Capri, nome d’arte di Giuseppe Faiella, ha spiegato in varie interviste le ragioni della sua scelta. Il cantante ha adottato il nome d’arte per motivi legati alla carriera e alla scena musicale, distinguendosi dal suo nome di nascita. La decisione di cambiare cognome o adottare uno pseudonimo non è stata motivata da eventi specifici, ma è stata una scelta consapevole per creare un’identità artistica. La sua carriera si è sviluppata sotto il nome di Peppino Di Capri fin dagli anni ’60.

Peppino Di Capri ha raccontato in diverse interviste le origini del suo nome d’arte. Il vero nome del cantante infatti, è Giuseppe Faiella, ma il musicista e paroliere Mario Cenci gli impose un nome d’arte che richiamasse anche il suo luogo d’origine, l’isola di Capri, perché riteneva che quel Faiella potesse suonare negativamente come “fa jella”, quindi “porta sfortuna”. Nei primi anni ’50 il giovane Peppino iniziò ad esibirsi insieme con il Duo Caprese (formato da lui ed Ettore Falconeri) e poi con il gruppo dei Capri Boys, con Pino Amenta, Mario Cenci e Gabriele Varano). In occasione di un’esibizione ad Ischia i ragazzi furono notati da un dirigente della casa discografica Carish che gli propose un contratto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Machine Gun Kelly, la storia dietro il suo nome d’arte

Io, Roberta, e quella canzone di Peppino di Capri che mi ha dato il nome - La testimonianzaUna donna ha raccontato come una canzone di Peppino di Capri le abbia dato il nome.

Temi più discussi: Peppino Di Capri, la storia d'amore più lunga e il dolore più grande: chi erano le donne della sua vita; È morto Peppino di Capri, uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento; Peppino Di Capri, le donne della sua vita: Roberta che ha condiviso il successo con l'artista e Giuliana, giovane studentessa di biologia; Peppino di Capri, a chi va l'eredità: la prima moglie esclusa (e perché) e quanto va ai 3 figli senza testamento.

Cara amica @Simo_Ventura , ottimo post in ricordo di #PeppinoDiCapri , veramente sincero, perché nella tua splendida carriera lo avrai sicuramente apprezzato e conosciuto . Bravissima. x.com

Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist - Notizie reddit

Perché Peppino Di Capri cambiò nome: la storia del cognome Faiella e del suo nome d’artePeppino Di Capri si chiama in realtà Giuseppe Faiella. Ecco perché cambiò nome d'arte, chi lo convinse a farlo e il curioso motivo legato al suo cognome. cinemaserietv.it

Domenica alle 17 i funerali di Peppino di Capri. Il figlio: Ora sogna in eternoDalle 13 sarà allestita la camera ardente, poi le esequie nella chiesa di Santo Stefano vicino alla piazzetta. Proclamato il lutto cittadino ... rainews.it