Durante i funerali sull’isola di Capri, il feretro di Peppino di Capri è stato portato fuori dalla chiesa tra applausi e lacrime. La cerimonia ha attirato numerosi presenti che hanno reso omaggio al cantante scomparso. La salma è stata accolta con emozione dalla comunità locale e dai fan, che hanno partecipato alla commemorazione con rispetto e commozione.

La commossa cerimonia di addio a Peppino di Capri. CAPRI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Un’onda di emozione ha avvolto l’isola di Capri durante i funerali di Peppino di Capri, il celebre cantante scomparso recentemente. La cerimonia si è svolta nell’ex cattedrale di Santo Stefano, un luogo simbolico che ha accolto amici, familiari e fan desiderosi di rendere omaggio a questo grande artista. Al momento dell’uscita del feretro, un lungo applauso ha risuonato, accompagnato dalle note della sua canzone “Il sognatore”, scelta dallo stesso artista come brano preferito nel corso della sua lunga carriera. Ricordi di un artista amato. Durante l’omelia, don Pasquale Irolla ha descritto Peppino di Capri come “un sognatore” capace di esprimere sentimenti profondi attraverso la musica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Addio a Peppino di Capri: commozione e applausi durante l’uscita del feretro sull’isola.

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