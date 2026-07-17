L’opposizione consiliare a Capri ha presentato una proposta per intitolare la Piazzetta Tragara a Peppino di Capri, noto cantante italiano. La richiesta mira a dedicare un’area pubblica a un artista che ha contribuito a diffondere il nome dell’isola a livello internazionale. La proposta è stata ufficializzata e sarà valutata dalle autorità competenti. La Piazzetta Tragara è una delle principali attrazioni panoramiche dell’isola.

Proposta ufficiale a Capri per intitolare la panoramica Piazzetta Tragara al Maestro Peppino di Capri, icona della musica italiana nel mondo. Un omaggio solenne a una delle figure musicali che più ha contribuito a esportare il fascino dell’isola azzurra in tutto il mondo. Nella mattinata di oggi, i rappresentanti della minoranza politica del Comune di Capri hanno formalizzato un’iniziativa istituzionale per legare in modo indissolubile il nome del celebre cantante a uno degli angoli più suggestivi e fotografati del territorio insulare. La proposta punta a intitolare lo storico belvedere proprio al Maestro Peppino di Capri. I dettagli sul documento protocollato e le motivazioni della scelta sono stati resi noti dall’agenzia di stampa Ansa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Peppino di Capri: l’opposizione consiliare propone l’intitolazione della celebre Piazzetta Tragara

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