L’ultimo saluto a Peppino di Capri | bara in Piazzetta tra gli applausi

Capri ha salutato Peppino di Capri con un funerale nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano. La bara è stata portata in piazzetta tra gli applausi di familiari, amici e cittadini. Il cantante, morto a 86 anni dopo una lunga malattia, è stato ricordato in un’assemblea raccolta e silenziosa. La cerimonia si è svolta in un clima di commozione, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità.

Capri ha reso l’ultimo omaggio a Peppino di Capri, scomparso all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa ex cattedrale di Santo Stefano, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini. Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato a spalla nella celebre Piazzetta tra gli applausi dei presenti. Per consentire lo svolgimento dell’ultimo saluto, i locali della piazza hanno rimosso sedie e tavolini, lasciando spazio al passaggio della bara e ai tanti che hanno voluto rendere omaggio all’artista. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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L'ultimo saluto a Peppino di Capri, la bara in Piazzetta tra gli applausi

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