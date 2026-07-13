Durante i funerali di Peppino di Capri, l’ultimo applauso è stato rivolto alla piazzetta che conosceva bene, dove si sono svolti i momenti di commiato. Don Pasquale Irolla ha descritto il cantante come una figura di grazia e nostalgia, sottolineando come sarà l’isola senza di lui, dopo i 86 anni di vita. La cerimonia si è svolta nella sua città natale, a pochi mesi dal suo prossimo compleanno.

Grazia e nostalgia. Le parole di don Pasquale Irolla raccontano chi era Peppino di Capri e come sarà da ora la sua isola, la sua casa, in sua assenza dopo 86 anni di vita, quasi 87, li avrebbe compiuti il prossimo 27 luglio. In un assolato pomeriggio di domenica estiva, la ritualità quotidiana della piazzetta, fatta di selfie sfrenati, brulicanti comitive esauste, caccia al brand, si ferma. Chiudono i bar, per rispetto a un caprese doc. Poco prima che il feretro esca dalla camera ardente, gli ombrelloni vengono chiusi, le sedie portate via. Ai turisti si sostituisce la comunità caprese, gli amici dello chansonnier, artisti e non, istituzioni, anche la stampa, perché Giuseppe Faiella era cantante e uomo conosciuto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Funerali Peppino di Capri, l?ultimo applauso arriva nella «sua» piazzetta

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Peppino Di Capri - Arrivo della salma in piazzetta accolto con un lungo applauso

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