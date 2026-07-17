Al BCT Festival di Benevento, Peppe Iodice ha dichiarato che, incontrando oggi Teo Mammucari, lo abbraccerebbe e gli augurerebbe il meglio. Ha inoltre commentato la partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo, definendola la scelta più lungimirante per lo spettacolo italiano. Durante l’evento, Iodice si è soffermato su vari aspetti della sua carriera e sulla sua esperienza personale, senza entrare in dettagli specifici su altri eventi o protagonisti.

Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, Peppe Iodice si racconta a tutto tondo: dal caso che lo ha visto protagonista a Domenica In con Teo Mammucari alla filosofia che anima Peppy Night, passando per il mito di Massimo Troisi, la precarietà del mestiere dell’artista e l’amicizia con Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Un’intervista sincera, ironica e ricca di spunti, nel segno della comicità e della passione per il proprio lavoro. Intervista a Peppe Iodice al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Peppe, non possiamo non partire da quanto accaduto a Domenica In con Teo Mammucari. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Peppe Iodice al BCT Festival: “Se incontrassi oggi Teo Mammucari lo abbraccerei e gli augurerei il meglio. Stefano De Martino a Sanremo? La scelta più lungimirante dello spettacolo italiano”

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