Dal debutto quasi casuale nella televisione di Gianni Boncompagni al successo recente tra teatro, GialappaShow e l’esperienza sul palco del Festival di Sanremo. In occasione del BCT Festival di Benevento, Ubaldo Pantani ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, racconta il difficile periodo seguito alla chiusura di Quelli che il calcio, parla della sua Scuola di Teatro Tragicomica e riflette sul rapporto tra comicità, satira e televisione. Intervista a Ubaldo Pantani a Benevento 2026. Partiamo dagli inizi. Lei ha cominciato la sua carriera a Macao con Gianni Boncompagni. Che ricordo conserva di quel periodo? «Venivo dalla provincia, da un piccolo paese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Ubaldo Pantani al BCT Festival: “Dopo 12 anni a Quelli che il calcio mi sono ritrovato senza lavoro, è stato un trauma. Il rinnovamento di Stefano De Martino fa bene a Sanremo”

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BCT 2026, il festival entra nel vivo: Matteo Garrone protagonista della seconda serata.

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