Sanremo cambia con Stefano De Martino | arriva la svolta per l’Eurovision e il Festival non sarà più lo stesso

Il Festival di Sanremo con Stefano De Martino come conduttore principale sta subendo modifiche significative, con alcune novità che coinvolgono anche la selezione dell’Eurovision. La Rai ha confermato la nomina di De Martino come direttore artistico, annunciando cambiamenti nelle modalità di conduzione e nella gestione dell’evento. La presenza del conduttore e le nuove strategie di programmazione si riflettono sulla struttura complessiva del festival, che potrebbe influenzare anche la partecipazione all’Eurovision.

Il Sanremo di Stefano De Martino sta prendendo forma concreta, e le novità non sono poche e mentre la Rai ufficializza la nomina a direttore artistico per due edizioni consecutive — quelle del 2027 e del 2028 — il conduttore napoletano ha già delineato con precisione la struttura del suo Festival, introducendo cambiamenti significativi rispetto agli ultimi anni. La rivoluzione più evidente riguarda il numero di brani in gara. Niente più 30 canzoni come nell’ultima edizione. De Martino ha scelto di restringere la selezione per dare maggiore respiro alle esibizioni e al racconto complessivo del Festival, con l’obiettivo di concentrarsi maggiormente sugli artisti piuttosto che sui numeri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SANREMO 2026: CARLO CONTI NOMINA STEFANO DE MARTINO COME CONDUTTORE PER IL PROSSIMO FESTIVAL

Notizie e thread social correlati

Sanremo 2027, cambia la corsa all’Eurovision? L’indiscrezione sulla rivoluzione studiata da Stefano De MartinoA Sanremo 2027 si potrebbe svolgere una gara separata per scegliere il rappresentante italiano all’Eurovision.

Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia tutto: nuova corsa all’Eurovision e format rivoluzionatoDurante la presentazione dei palinsesti Rai, è stato annunciato che il Festival di Sanremo 2027 includerà una nuova selezione per l’Eurovision e un...

Temi più discussi: Sanremo 2027, Stefano De Martino svela i suoi piani: meno canzoni e serata Eurovision; Sanremo 2027, De Martino cambia le regole: Più internazionale e meno canzoni. Tutte le novità e la rivoluzione Eurovision; La Rai è una azienda aperta, non pone chiusure. Se ne andò anche Pippo Baudo e poi tornò; Stefano De Martino vorrebbe Emma Marrone a Sanremo 2027, ma la cantante avrebbe un timore preciso.

Stefano De Martino condurrà Sanremo per due anni, 2027 e 2028. La Rai punta tutto su di lui, dall'access prime time all'Ariston. Un accentramento così su un solo conduttore non si vedeva da tempo: scelta lungimirante o rischio? #StefanoDeMartino x.com

Stefano De Martino vuole riportare Emma a Sanremo 2027: Pressing iniziato da tempo reddit

Stefano De Martino cambia Sanremo 2027: meno Big, serata Eurovision e il sogno Vasco RossiStefano De Martino prepara un nuovo corso per Sanremo 2027, con alcune modifiche già emerse in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027. Tra ... bigodino.it

Stefano De Martino cambia Sanremo 2027, le novità e il ‘sogno’: Ha le chiavi dell’AristonStefano De Martino, prime novità su Sanremo 2027: meno Big in gara, una nuova serata legata all'Eurovision e il sogno da portare sull'Ariston. donnaglamour.it