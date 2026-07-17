peones franchi tiratori voto segreto

Dopo tre giorni dalla pesante sconfitta parlamentare, si analizzano le cause e le conseguenze di quella che è stata la battuta d’arresto più significativa per il governo. La sconfitta si è verificata in un voto segreto, coinvolgendo peones e franchi tiratori. Valerio Valentini, giornalista del Post, ha evidenziato come il voto abbia riflesso divisioni interne e tensioni tra i membri, influenzando la stabilità politica e le dinamiche future in Parlamento.

Sono passati tre giorni dalla più pesante sconfitta parlamentare subìta finora da Giorgia Meloni e il giornalista del Post Valerio Valentini ne racconta le ragioni e le conseguenze in Montecit., la newsletter dedicata alla politica che esce ogni venerdì. Potete leggere il numero di seguito e se volete potete iscrivervi qui. Settimanella tranquilla, no? Giusto un po’ di brio sulla legge elettorale, che sarà mai. Sono Valerio Valentini, faccio il cronista parlamentare per il Post, e stavolta Montecit. è quasi un monografico: esploriamo in lungo e in largo il patatrac di martedì alla Camera. E come ci si è arrivati. E perché. E come ha reagito Giorgia Meloni, e cosa ha in mente di fare adesso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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