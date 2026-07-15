Legge elettorale i vannacciani filmano il voto segreto sulle preferenze per evitare l’accusa di franchi tiratori

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento proposto da FdI che consente il voto segreto sulle preferenze nella legge elettorale. La maggioranza di governo è uscita sconfitta con un solo voto di scarto, dopo aver votato contro. Alcuni membri della maggioranza hanno filmato il momento del voto, temendo possibili accuse di “franchi tiratori”. La discussione si è concentrata sulla modalità di espressione delle preferenze in vista delle prossime elezioni.

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La maggioranza di Governo è andata sotto – di un solo voto – alla Camera sulla nuova legge elettorale, sull’emendamento proposto da FdI per il sì alle preferenze. L’opposizione ha chiesto il voto a scrutinio segreto, e, nonostante il parere contrario della premier, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera ha dato il via libera. Temendo di essere accusati di essere franchi tiratori, i “ vannacciani ” hanno filmato il proprio voto scatenando poi le proteste delle opposizioni che hanno occupato l’Aula chiedendo la sospensione dei lavori per il gesto dei parlamentari di Futuro Nazionale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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I vannacciani filmano il proprio voto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori

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