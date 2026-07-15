Il voto segreto i franchi tiratori le opposizioni sui banchi | cos' è successo alla Camera
Alla Camera, un emendamento sulle preferenze non è passato durante la votazione. La premier Meloni aveva chiesto di contarsi pubblicamente, evitando il voto segreto. In aula, ci sono stati franchi tiratori e opposizioni sui banchi. La richiesta di trasparenza non è stata accolta, e il voto si è svolto con modalità segreta. Nessuna modifica è stata approvata, e il risultato finale ha confermato l’esito della votazione.
Per un voto, alla Camera, non passa l'emendamento sulle preferenze. Era stata la premier Giorgia Meloni in persona a metterci la faccia, sfidando le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. Ma alla fine è stato ko per il governo. "Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude", il commento amaro, a caldo della premier, che rivendica la scelta di avere tentato di "reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate". Almeno una trentina di voti mancanti e la caccia ai franchi tiratori è partita. Le opposizioni brindano,occupano l'Aula, e chiedono immediate "dimissioni". Poi chiedono la sospensione dei lavori per il filmato dei vannacciani che filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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