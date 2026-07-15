Il voto segreto i franchi tiratori le opposizioni sui banchi | cos' è successo alla Camera

Notizia in breve

Alla Camera, un emendamento sulle preferenze non è passato durante la votazione. La premier Meloni aveva chiesto di contarsi pubblicamente, evitando il voto segreto. In aula, ci sono stati franchi tiratori e opposizioni sui banchi. La richiesta di trasparenza non è stata accolta, e il voto si è svolto con modalità segreta. Nessuna modifica è stata approvata, e il risultato finale ha confermato l’esito della votazione.