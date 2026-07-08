Solet Juve Carnevali e Massara piombano sul centrale dell’Udinese | c’è l’incontro

Da juventusnews24.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha incontrato la dirigenza dell’Udinese per discutere del trasferimento di un difensore centrale. La società sta riconsiderando i propri piani di mercato per rafforzare la linea difensiva e supportare l’allenatore. L’incontro ha coinvolto rappresentanti della Juventus, tra cui Solet, Carnevali e Massara, e si è concentrato sulla possibilità di portare il giocatore in bianconero. La trattativa è in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini dell’accordo.

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